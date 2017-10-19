Авторизация

Регистрация


  • USD 57.51
  • EUR 67.89
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

Ростовчане пишут мэру послания на простынях

Ростовчане пишут мэру послания на простынях
Ростовчане пишут мэру послания на простынях. Замершие без отопления, жители дома № 7 в переулке Суворовском придумали такой оригинальный способ обратиться к Виталию Кушнареву.

Судя по всему, люди уже не знают, как рассказать о своей проблеме. Несмотря на то, что отопительный сезон начался 13 октября, жителям дома приходится мерзнуть. На собственных простынях они написали: «Кушнарев, у нас дети! SOS», - и растянули вывеску на фасаде дома.

Неизвестно, дойдет ли просьба о помощи до градоначальника, но по соцсетям она распространяется активно.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.