Ростовчане пишут мэру послания на простынях



Ростовчане пишут мэру послания на простынях. Замершие без отопления, жители дома № 7 в переулке Суворовском придумали такой оригинальный способ обратиться к Виталию Кушнареву.



Судя по всему, люди уже не знают, как рассказать о своей проблеме. Несмотря на то, что отопительный сезон начался 13 октября, жителям дома приходится мерзнуть. На собственных простынях они написали: «Кушнарев, у нас дети! SOS», - и растянули вывеску на фасаде дома.



Неизвестно, дойдет ли просьба о помощи до градоначальника, но по соцсетям она распространяется активно.