Ростовчане должны за газ почти миллиард рублей





По данным ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», долг населения за газ на 1 февраля 2017 года составляет более 936 млн. руб.



В отношении самых злостных неплательщиков подано 1910 исков в суд на общую сумму задолженности 70 млн. руб. и отключено 9 743 абонента на общую сумму долга 100,39 млн. руб. Такие данные были озвучены во время планерного совещания в городской администрации. При этом рост задолженности на 1 января 2017 года по отношению к 1 марта 2016 года составил 119,6 млн. рублей.



Как отметила директор Департамента ЖКХ и энергетики города Анна Нор-Аревян, с 26 февраля 2016 по 20 марта 2017 в администрациях районов города проведена 341 районная комиссия по ликвидации задолженности населения за потребленный газ.



Подводя итоги совещания, глава администрации Ростова Виталий Кушнарев поручил проработать с ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» вопрос улучшения качества доставки квитанций за потребленный газ, а также продолжить мероприятия, направленные на снижение и эффективное управление задолженностью.



В городской администрации отметили, что оплатить ЖКУ сейчас можно в «личном кабинете» на сайтах организаций. Такие возможности в настоящее время предоставляют ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (www.rostovregiongaz.ru); АО «Ростовводоканал» (http://vodokanalrnd.ru/payment), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (https://lk.yar.tns-e.ru), ООО «Ростовские тепловые сети» (https://южныйокруг.рф/). Но пока процент жителей, которые пользуются этими сервисами, остается низким.



При этом, просроченный платёж влечёт за собой начисление процентов и пени. Пеня за неуплату услуг ЖКХ начисляется спустя 31 день после наступления срока оплаты в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Начиная с 91 дня просрочки, по день фактической оплаты, пеня будет начисляться в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ. То есть после трех месяцев просрочки размер пени вырастает вдвое.



У жителей города также есть возможность внесения авансовых платежей при оплате коммунальных услуг.