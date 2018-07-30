Ростовчане добились благоустройства парка в Александровской роще



Петиция на сайте «Активный Ростовчанин» о строительстве парка в Александровской роще принята на рассмотрение администрацией города. Инициативу поддержали 500 человек. Опубликовала петицию активистка Нана Айрапетян.



Администрация Ростова-на-Дону представила проект будущего парка. Планируется благоустроить бульвар площадью 4,27 га и парковую зону в 14,35 га. В настоящее время разработка проходит государственную экспертизу.



Парк будет оснащен прогулочной зоной, велосипедными дорожками, зоной для пикника, детскими площадками и малыми архитектурными формами. В физкультурно-оздоровительной зоне сделают небольшое футбольное поле без трибун, площадку для волейбола и баскетбола, а также два гимнастических комплекса. В центральном бульваре проложат две пешеходные аллеи, которые разделит газон. Вдоль дорожек посадят деревья.



Напомним, что жители Александровки добиваются благоустройства рощи с 2012 года. На данный момент в будущем парке полно мусора, клещей и амброзии. Жители Пролетарского района жалуются, что Александровскую рощу облюбовали бомжи и наркоманы, а с детьми негде гулять.



Рядом с рощей построят новый микрорайон. Часть квартир в нем отдадут обманутым дольщикам. Проект реализуют в рамках регионального закона. В этом 2018 году уже начнут расселять первых 600 человек, которые обратились за помощью.