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Ростовчанам придется показывать свои посылки сотрудникам почты из-за ЧМ-2018

Ростовчанам придется показывать свои посылки сотрудникам почты из-за ЧМ-2018
Всем ростовчанам во время проведения чемпионата мира по футболу придется перед отправлением показывать свои посылки работникам почты. Об этом сообщает «Почта России».

В связи с проведением мундиаля с 1 мая по 25 июля все отправления EMS и 1-го класса придется распечатывать прямо на почте. Такая мера вводится во всех регионах, где будет приходить ЧМ. Сотрудники «Почты России» будут проверять все бандероли на наличие запрещенных отправлений.

Подобного рода практика является стандартной для «Почты России» на время проведения масштабных мероприятий. Она регламентирована указом президента РФ.

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