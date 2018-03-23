Ростовчанам предлагают запустить в небо белые шары в память о погибших в Кемерово



Основательница «Don Fashion» Виктория Луговская призвала жителей донской столицы присоединиться к флешмобу в память о погибших при пожаре ТЦ «Зимняя вишня». Ростовчанка предложила выйти на улицу и ровно в 18:00 выпустить в небо белые шарики.



Точное место проведения флешмоба не указывается. По замыслу любой желающий ростовчанин, в какой бы точке города он не находился, может выйти на улицу и запустить в небо гелиевый шар белого цвета.



- Мы с семьей и коллегами хотим присоединиться к флешмобу, который уже прошел во многих городах России. Таким образом мы почтим память погибших в страшном пожаре, - рассказала Виктория Луговская.



Ранее акцию памяти о погибших поддержали в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Иркутске и других городах России.