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Ростовчанам предлагают запустить в небо белые шары в память о погибших в Кемерово

Ростовчанам предлагают запустить в небо белые шары в память о погибших в Кемерово
Основательница «Don Fashion» Виктория Луговская призвала жителей донской столицы присоединиться к флешмобу в память о погибших при пожаре ТЦ «Зимняя вишня». Ростовчанка предложила выйти на улицу и ровно в 18:00 выпустить в небо белые шарики.

Точное место проведения флешмоба не указывается. По замыслу любой желающий ростовчанин, в какой бы точке города он не находился, может выйти на улицу и запустить в небо гелиевый шар белого цвета.

- Мы с семьей и коллегами хотим присоединиться к флешмобу, который уже прошел во многих городах России. Таким образом мы почтим память погибших в страшном пожаре, - рассказала Виктория Луговская.

Ранее акцию памяти о погибших поддержали в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Иркутске и других городах России.

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