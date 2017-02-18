Ростовчанам предлагают проголосовать за понравившееся название для новой улицы города





Жителям Ростова-на-Дону предлагают проголосовать за понравившееся название для новой улицы города в новых строящихся жилых комплексах «Суворовский», «Платовский», микрорайоне «Левенцовский».



На сайте городской администрации «Активный ростовчанин» стартовало голосование. Всего есть три варианта названий:

• город Глазго (Великобритания)

• город Гера (ФРГ)

• город Анталия (Турция)



Все эти города побратимы Ростову-на-Дону. Несколько улиц и мест Ростова уже носят имена таких городов, например, улица Города Волос, Города Ле-Ман, сквер имени Дортмунда. А указатель со всеми названиями установлен в парк "Дружба".



«Присвоение имен городов-побратимов улицам или площадям нашего города будет способствовать развитию дружбы и взаимопонимания между народами разных стран, способствовать интернациональному воспитанию подрастающего поколения, преодолению проявлений межнациональной розни в обществе»,- говорится в сообщении городской администрации.