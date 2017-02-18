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Ростовчанам предлагают проголосовать за понравившееся название для новой улицы города

Ростовчанам предлагают проголосовать за понравившееся название для новой улицы города

Жителям Ростова-на-Дону предлагают проголосовать за понравившееся название для новой улицы города в новых строящихся жилых комплексах «Суворовский», «Платовский», микрорайоне «Левенцовский».

На сайте городской администрации «Активный ростовчанин» стартовало голосование. Всего есть три варианта названий:
• город Глазго (Великобритания)
• город Гера (ФРГ)
• город Анталия (Турция)

Все эти города побратимы Ростову-на-Дону. Несколько улиц и мест Ростова уже носят имена таких городов, например, улица Города Волос, Города Ле-Ман, сквер имени Дортмунда. А указатель со всеми названиями установлен в парк "Дружба".

«Присвоение имен городов-побратимов улицам или площадям нашего города будет способствовать развитию дружбы и взаимопонимания между народами разных стран, способствовать интернациональному воспитанию подрастающего поколения, преодолению проявлений межнациональной розни в обществе»,- говорится в сообщении городской администрации.

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