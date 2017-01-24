Авторизация

Регистрация
  • USD 59.22
  • EUR 63.62
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

Ростовчанам не даёт спать шум Левенцовской ТЭЦ

Ростовчанам не даёт спать шум Левенцовской ТЭЦ

Жители Ростова возмущены шумом, идущим от ТЭЦ в Левенцовке. Своим недовольством ростовчане делятся друг с другом в соцсетях. Так, в ночь с 23 на 24 января ростовчанам вновь не давал спать сильный гул.
«ТЭЦ Левенцовская своим грохотом не даёт спать тысячам людей, - возмущается житель дома, расположенного неподалеку. - Всю ночь шум не давал спать! Сейчас я должен, как и многие другие сидеть на работе, с больной, не соображающей головой, потому что по каким то техрегламентам травить пар можно только ночью!?»

Ростовчане живо обсуждают тему. Кто-то согласен с автором, другие рекомендуют поставить ему окна покачественнее, а третьи говорят о том, что шум от тепловой электростанци повторяется с завидной регулярностью.

По словам местных жителей, гул «как от летящих самолетов» по ночам слышно дважды в год. Как пояснил один из работников ТЭЦ, звук образуется в том случае, когда излишек давления выбрасывается в атмосферу. Шум прекращается, когда турбину выводят на 3000 тысячи оборотов в минуту и включаются в сеть. Но данное объяснение не сильно успокаивает горожан.
«Говорят 50 лет назад на Новочеркасской вот так тоже была вибрация гудела-гудела, а потом лопатки от турбины нашли под Кривянкой, - написал ростовчанин».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!