Ростовчанам не даёт спать шум Левенцовской ТЭЦ





Жители Ростова возмущены шумом, идущим от ТЭЦ в Левенцовке. Своим недовольством ростовчане делятся друг с другом в соцсетях. Так, в ночь с 23 на 24 января ростовчанам вновь не давал спать сильный гул.

«ТЭЦ Левенцовская своим грохотом не даёт спать тысячам людей, - возмущается житель дома, расположенного неподалеку. - Всю ночь шум не давал спать! Сейчас я должен, как и многие другие сидеть на работе, с больной, не соображающей головой, потому что по каким то техрегламентам травить пар можно только ночью!?»



Ростовчане живо обсуждают тему. Кто-то согласен с автором, другие рекомендуют поставить ему окна покачественнее, а третьи говорят о том, что шум от тепловой электростанци повторяется с завидной регулярностью.



По словам местных жителей, гул «как от летящих самолетов» по ночам слышно дважды в год. Как пояснил один из работников ТЭЦ, звук образуется в том случае, когда излишек давления выбрасывается в атмосферу. Шум прекращается, когда турбину выводят на 3000 тысячи оборотов в минуту и включаются в сеть. Но данное объяснение не сильно успокаивает горожан.

«Говорят 50 лет назад на Новочеркасской вот так тоже была вибрация гудела-гудела, а потом лопатки от турбины нашли под Кривянкой, - написал ростовчанин».