Ростовчан с 1 ноября ждут новые изменения в транспортной системе



В Ростове 1 ноября начнется третий круг реорганизации маршрутной сети.



Так, в Суворовском микрорайоне появится маршрут № 81, который будет следовать по схеме:

Сельмаш – Менжинского – Ленина – Нагибина – Ольховский / Плиева – Космонавтов – Волкова – Добровольского – Королёва – Особенная – Зрелищная – Вавилова – Сосновая – Петренко – мкр. Суворовский.



Совсем отменяется маршрут № 42А.



На маршруте № 42 будут работать 15 автобусов в будние дни и 12 – в выходные. Они будут ходить по схеме:

ЖК «Платовский» – Орская – Каскадная – Днепропетровская – Туполева – Древесный – Туапсинский – 26-го Июня – Днепропетровская – Курчатова – Менжинского – Ленина – Нагибина – Ворошиловский – Московская – Центральный рынок – Московская – Будённовский – Стадионная – Шеболдаева – Ленина – Менжинского – Ростовский городской транспорт – Курчатова – Днепропетровская – 26-го Июня – Туапсинский – Древесный – Туполева – Днепропетровская – Каскадная – Орская – ЖК «Платовский».



Вместо маршрутки № 95 появится автобус № 93 ГПЗ-10 – завод «Алмаз».



Также отменят маршруты № 79-МТ и № 71-МТ. Теперь между Центральным рынком и заводом «Эмпилс» будет курсировать автобус малой вместимости № 72 от нового перевозчика.



Стоит отметить, что ростовчане недовольны «революцией» в маршрутной сети. На первом же этапе обновления появились проблемы. Автобусы стали ходить намного реже. Зачастую в них просто невозможно войти из-за большого количества людей. В социальных сетях стала распространяться фраза: «Хочу жить дома, а не на остановке», так как частыми стали ситуации, когда ростовчане ждут своих автобусов больше часа.



Жители Ростова в Интернете пишут петиции о том, чтобы власти вернули старые маршруты. На городских порталах такие сообщения появляются несколько раз в день.



Ранее Rostov.ru писал о первом и втором этапах оптимизации маршрутной сети в Ростове.