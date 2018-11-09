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Ростовчан просят не ездить на личном транспорте из-за гололёда

Ростовчан просят не ездить на личном транспорте из-за гололёда
Управление ГИБДД Ростовской области рекомендует жителям не ездить на личном транспорте. Такая предосторожность связана с плохой погодой и гололёдом.

Если же поездку невозможно отменить или отложить, то водители должны быть предельно внимательны. Нужно выезжать из дома заранее, ехать медленно и не совершать никаких резких манёвров на дороге.

Необходимо помнить, что на скользкой дороге увеличивается тормозной путь автомобиля.

Пешеходы должны осторожно переходить проезжую часть, делать это только в установленных местах и только тогда, когда автомобиль окончательно остановится перед «зеброй». В тёмное время суток нужно вешать на одежду или сумки светоотражающие элементы.

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