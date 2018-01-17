Ростовчане приняли участие в Крещенском омовении: фоторепортаж





В Ростове тысячи верующих приняли участие в Крещенском омовении 19 января. В донской столице для совершения обряда были оборудованы девять купелей.



На источнике Гремучий обряд начался после литургии и крестного хода, который совершался от храма преподобного Серафима Саровского. Ростовчане приходили к источнику целыми семьями, даже с самыми маленькими детьми. Те, кто не решился полностью окунуться в ледяную воду, умывались, вставали под окропление святой водой, набирали воду из источника в емкости.



В Ростовской области для организации Крещенских купаний были оборудованы 143 места во всех муниципалитетах. Купальни были оснащены подходами и сходнями, установлено освещение и палатки для обогрева. У водоёмов дежурили спасатели и пожарные, медики, казаки и полицейские. На дежурстве были задействованы более двух тысяч человек, 440 единиц техники и 46 плавсредств.







Добавим, что Крещение – один из самых важных православных праздников, который завершает рождественский цикл. Церковь вспоминает, как Христос принял крещение от Иоанна Предтечи. Считается, что вся вода в этот день святая, а погружение в освященный водоём помогает очиститься от грехов, негативных мыслей и проблем.



