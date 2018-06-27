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Ростовчан приглашают на турнир по кикеру, мексиканское шоу и модное дефиле

Ростовчан приглашают на турнир по кикеру, мексиканское шоу и модное дефиле
Ярмарка-фестиваль «Фьюжно» подготовил для ростовчан новые мероприятия на набережной. С 29 июня по 1 июля жителям предлагают прогулки на теплоходе, спортивные турниры и показ коллекций от лучших дизайнеров. На сцене фестиваля будут звучать латиноамериканские хиты и авторская музыка.

В пятницу, 29 июня, на ярмарке пройдет чемпионат по настольному футболу (кикеру). В соревновании может поучаствовать любой: нужно собрать команду и заранее записаться. Победители получат призы от «Фьюжно». В этот день можно услышать авторскую музыку 80-х в исполнении группы FLAGI, а также сеты DJ NEVZOROV и DJ MIKE PAWN.

Ростовчан приглашают на турнир по кикеру, мексиканское шоу и модное дефиле

30 июня в 16:00 состоится выступление мексиканской шоу-группы Mariachi los Panchos. Музыканты порадуют посетителей серенадами, популярными поп-хитами и даже фольклором. Вечером можно на большом экране посмотреть трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Ростовчан приглашают на турнир по кикеру, мексиканское шоу и модное дефиле

Последний день фестиваля станет самым насыщенным. В 15:00 начнется модное дефиле Sweet Summer. На показе представят одежду от лучших дизайнеров Ростова-на-Дону. Организаторы приготовили сюрприз для ростовчанок – конкурс визажистов. При этом зрительницы смогут пообщаться с известными членами жюри.

Ростовчан приглашают на турнир по кикеру, мексиканское шоу и модное дефиле

Вечером всей семьей можно отправиться на теплоходную прогулку. На борту пассажиров ждут бесплатный фуршет и розыгрыши призов.

Ростовчан приглашают на турнир по кикеру, мексиканское шоу и модное дефилеРостовчан приглашают на турнир по кикеру, мексиканское шоу и модное дефилеРостовчан приглашают на турнир по кикеру, мексиканское шоу и модное дефилеРостовчан приглашают на турнир по кикеру, мексиканское шоу и модное дефиле

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