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Ростов занял 7 место по уровню зарплаты среди городов-миллионников

Ростов занял 7 место по уровню зарплаты среди городов-миллионников

По данным Росстата, Ростов занял 7 место по уровню зарплаты среди городов-миллионников. Согласно данным ведомства, средняя зарплата в донской столице в 2016 году составила 38 262. При исследовании учитывался размер зарплаты работников крупных и средних организаций.

На первом месте по уровню дохода Екатеринбург. Там средняя зарплата в прошлом году составила 43 910. Самая низкая оплата труда в Волгограде. Её размер составил 32 341.

В рейтинг не вошли города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Стоит отметить, что большинство ростовчан вряд ли согласятся с данными статистики. Предложения о работе на популярных сайтах вакансий формируют уровень зарплаты в Ростове в пределах 25 тыс. руб.

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