«Ростов» выделил 5 млн рублей на чартерный рейс до Самары и обратно



Донской клуб потратит 5 миллионов рублей на чартерный рейс до Самары и обратно. «Желто-синие» разместили на сайте госзакупок тендер по поиску подрядчика.



Согласно документам, исполнителю нужно доставить футболистов в Самару, оттуда в Москву, а после в Ростов-на-Дону. Подрядчик должен предоставить ФК «Ростову» судно «Сухой Супер Джет 100», вместимостью 88 человек.



Ранее клуб заказывал чартер до Екатеринбурга за 2,5 миллиона рублей.