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«Ростов» выделил 5 млн рублей на чартерный рейс до Самары и обратно

«Ростов» выделил 5 млн рублей на чартерный рейс до Самары и обратно
Донской клуб потратит 5 миллионов рублей на чартерный рейс до Самары и обратно. «Желто-синие» разместили на сайте госзакупок тендер по поиску подрядчика.

Согласно документам, исполнителю нужно доставить футболистов в Самару, оттуда в Москву, а после в Ростов-на-Дону. Подрядчик должен предоставить ФК «Ростову» судно «Сухой Супер Джет 100», вместимостью 88 человек.

Ранее клуб заказывал чартер до Екатеринбурга за 2,5 миллиона рублей.

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