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Ростов встал в 10-балльных пробках

Ростов встал в 10-балльных пробках
Вечером в пятницу, 19 января, Ростов встал в пробках. По данным сервиса Яндекс.Пробки, загруженность дорог составляет 10 баллов.

Полностью «красный» центр города. На Большой Садовой пробка растянулась от Театральной площади до пригородного вокзала. На проспекте Буденновском затор начинается от Комсомольской площади и тянется до Центрального рынка. На Ворошиловском проспекте автомобилисты стоят от Большой Садовой до площади Гагарина и далее от улицы Текучева до Ленина.

Сильно загружено направление в сторону Западного жилого массива. Пробка на проспекте Стачки начинается от площади 5-го Донского корпуса и тянется до Отечественного переулка.

Средняя скорость движения по городу в данный момент - 3-5 км/ч.
Ростов встал в 10-балльных пробках

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