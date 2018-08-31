Ростов вошёл в сотню самых зловонных городов России
фото: Vestnik.in.ua
Донская столица вошла в число самых зловонных городов России. Соответствующий рейтинг составили аналитики популярного портала недвижимости.
Всего в «дурно пахнущем» списке - 150 городов России. Для анализа была опрошена 61 тысяча человек из всех регионов страны. На основе их ответов специалисты выделили 150 городов, жители которых наиболее обеспокоены запахом и загрязнением воздуха рядом со своими домами.
Так, в список вошли пять городов Ростовской области. Причем три из них - в первую тридцатку рейтинга. Это Новочеркасск - 14-е место, Таганрог - 24-е и Волгодонск - 27-е. На 43-м месте оказался Батайск и на 93-м - Ростов-на-Дону.
Добавим, что в список вошли населенные пункты из разных частей России, от Москвы до Владивостока.