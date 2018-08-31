Авторизация

Регистрация


  • USD 68.04
  • EUR 79.50
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростов вошёл в сотню самых зловонных городов России

Ростов вошёл в сотню самых зловонных городов России
фото: Vestnik.in.ua

Донская столица вошла в число самых зловонных городов России. Соответствующий рейтинг составили аналитики популярного портала недвижимости.

Всего в «дурно пахнущем» списке - 150 городов России. Для анализа была опрошена 61 тысяча человек из всех регионов страны. На основе их ответов специалисты выделили 150 городов, жители которых наиболее обеспокоены запахом и загрязнением воздуха рядом со своими домами.

Так, в список вошли пять городов Ростовской области. Причем три из них - в первую тридцатку рейтинга. Это Новочеркасск - 14-е место, Таганрог - 24-е и Волгодонск - 27-е. На 43-м месте оказался Батайск и на 93-м - Ростов-на-Дону.

Добавим, что в список вошли населенные пункты из разных частей России, от Москвы до Владивостока.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.