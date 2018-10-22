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Ростов вошёл в десятку самых пьющих городов России

Ростов вошёл в десятку самых пьющих городов России
Фото: Xt.ua

Донская столица вошла в ТОП-10 самых пьющих городов России.

Рейтинг составлен на основе социологического опроса, проведённого агентством Zoom Market. Опрос проводился в октябре в 25 городах. Их жителям задавали три вопроса: употребляете ли вы алкоголь? как часто? сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)? Всего были опрошены 3 250 респондентов в возрасте от 19 до 73 лет.

Ростов оказался на седьмом месте в стране, соседний Краснодар – на 15-м, а Волгоград – на 20-м.

Самыми пьющими оказались жители Саратова, на втором месте - Ханты-Мансийск, замкнула тройку лидеров Пермь.
Самое последнее – 25-е место – заняла Казань.

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