Ростов в объятьях цветов: фоторепортаж



В Международный женский день Ростов утопает в цветочном многообразии. На городских улицах яркими островками выделяются цветочные ларьки, выставившие на продажу тюльпаны, розы, ирисы, мимозы, нарциссы, фиалки, розы…



Как всегда, 8 марта цены на букеты «взлетают» в несколько раз. Стоимость одного тюльпана варьируется от 50 до 80 руб., розы от 70 руб., примулы 100-150 руб., абхазская мимоза - 100 руб. ветка, букет из 25 нарциссов – 250 руб. Не смотря на то, что цены «кусаются», мужчины спешат поздравить любимых дам, подарив им символ праздника – живые цветы.



