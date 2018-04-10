Ростов стал одним из 10 городов с самыми высокими зарплатами в стране



Ростов вошел в десятку городов России с самыми высокими зарплатами. По уровню заработной платы донская столица определила Уфу, Самару, Челябинск и Иркутск.



Так, в среднем за первый квартал в Ростове оплата труда составила 32,6 тысячи рублей. При этом легче всего оказалось найти работу в сфере продаж, логистики и производства. Больше всех в Ростове получают строители — порядка 43 тысяч рублей. Меньше всех — студенты и специалисты без опыта. Их зарплата равна примерно 25 тысяч рублей.



В ТОП-10 первой стала Москва. Там средняя заработная плата составила 50 тысяч рублей. Чуть меньше, 44 тысячи рублей, зарабатывают жители Санкт-Петербурга. Третьими стали работники, проживающие в Екатеринбурге. Их труд оплачивается в размере 35 тысяч рублей.