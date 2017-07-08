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Ростов рискует остаться без трамваев из-за долгов за электроэнергию

Ростов рискует остаться без трамваев из-за долгов за электроэнергию
Ростов рискует остаться без трамваев из-за долгов за электроэнергию . За 5 месяцев задолженность превысила 29 миллионов рублей. «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ограничит электроснабжение РТК за долги.

Более полугода поставщик электроэнергии был кредитором транспортной компании. Деньги давали в долг только из-за обещаний руководства РТК осуществить выплаты.

«ТНС энерго» не может предоставить отсрочку по оплате долгов. Связано это с тем, что компания должна оплатить электричество на оптовом и розничном рынках электроэнергии. Возобновят электропередачу только после погашения долга.

Напомним, в декабре прошлого года город оставался без электротранспорта. Позже между МУП «РТК» и «ТНС энерго» была достигнута договоренность о реструктуризации задолженности. Однако о финансовых трудностях транспортной компании стало известно ещё раньше, когда водители трамваев обещали не выйти на работу, пока им не погасят задолженность по зарплате. В январе этого года долг составлял 18 миллионов рублей.

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