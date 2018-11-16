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Ростов парализовало пробками из-за дождя

Ростов парализовало пробками из-за дождя

Утром во вторник, 20 ноября, Ростов парализовало пробками. Причиной снова стали погодные явления. Рано утром в донской столице пошла морось, которая вскоре перешла в дождь. Чтобы добраться на работу, горожанам приходится по 30-40 минут стоять в заторах.

Так, особенно сложная ситуация сложилась на проспектах Ворошиловском и Михаила Нагибина. На Нагибина пробка начинается от Нариманова. По Ворошиловскому затор образовался от «Ростов Арены». На улице Красноармейской - пробка от Театрального проспекта до Сиверса. Проспект Будённовский стоит от Комсомольской площади до улицы Максима Горького.

Ростов парализовало пробками из-за дождя

На Большой Садовой движение затруднено на участке от проспекта Будённовского до Кировского.

На проспекте Стачки пробка в направлении центра начинается на улице Литвинова.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность дорог в данный момент в Ростове составляет 9 баллов, средняя скорость движения – 3-5 км/ч.

Добавим, что в Ростове сегодня, 20 ноября, прогнозируется небольшой снег. Днём температура - от 0 до -1 градуса.

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