Ростов парализовало пробками из-за дождя





Утром во вторник, 20 ноября, Ростов парализовало пробками. Причиной снова стали погодные явления. Рано утром в донской столице пошла морось, которая вскоре перешла в дождь. Чтобы добраться на работу, горожанам приходится по 30-40 минут стоять в заторах.



Так, особенно сложная ситуация сложилась на проспектах Ворошиловском и Михаила Нагибина. На Нагибина пробка начинается от Нариманова. По Ворошиловскому затор образовался от «Ростов Арены». На улице Красноармейской - пробка от Театрального проспекта до Сиверса. Проспект Будённовский стоит от Комсомольской площади до улицы Максима Горького.







На Большой Садовой движение затруднено на участке от проспекта Будённовского до Кировского.



На проспекте Стачки пробка в направлении центра начинается на улице Литвинова.



Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность дорог в данный момент в Ростове составляет 9 баллов, средняя скорость движения – 3-5 км/ч.



Добавим, что в Ростове сегодня, 20 ноября, прогнозируется небольшой снег. Днём температура - от 0 до -1 градуса.