Ростов обретёт своего первого святого





15 мая комиссия по канонизации Русской православной церкви в Москве приняла решение о канонизации расстрелянного большевиками в 1918 году ростовского священника отца Константина Верецкого.



Новостью поделился пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

- Отец Константин после общецерковного проставления (святой, признанный всеми 15 мировыми церквями) станет первым ростовчанином, канонизированным в масштабах всей Русской православной церкви, - рассказал Игорь Петровский.



Будущий святой, Константин Верецкий, родился 21 мая 1874 года в селе Пятихатки Ростовского уезда Екатеринославской губернии (сейчас это территория Неклиновского района Ростовской области). Отец Константина был священником. По семейной традиции, родившийся мальчик также должен был стать священником. Вскоре после рождения мама повезла его в Таганрог, где в то время жил праведный человек Павел Стожков (ныне - прославленный святой праведный старец Павел Таганрогский). Он благословил будущего священника. Отметим, что до сих пор именно Павел Таганрогский был единственным святым на донской земле. К слову, общецерковное прославление праведного Павла Таганрогского произошло на так давно — в феврале 2016 года. Теперь и Ростов обретет своего первого святого.

- В «канонизационном» списке находятся еще несколько десятков кандидатур. Но первой в нем стоит фамилия ростовского священника Константина Верецкого, - пояснил представитель Донской митрополии. - Специальная комиссия, в которую вошли историки, священнослужители, представители общественности, изучала биографию отца Константина, которая тесно связана с событиями истории нашего города в самые сложные ее времена.



Константин Верецкий часто приезжал в Ростов к своему троюродному брату. Здесь он познакомился со своей будущей женой - дочерью ростовского коммерсанта Евлампией Орловой. В августе 1911 года молодые люди обвенчались. После бракосочетания супруги переехали в местечко Ейское Укрепление, где в то время Константин работал учителем в сельской школе. Скучавшие по дочери родители Евлампии добились перевода ее супруга в Ростов, где семья вскоре и поселилась на улице Пушкинской, 33.



После большевистского переворота в Петрограде, Константин Верецкий в своих проповедях называл его наказанием для всего православного народа.



В начале февраля 1918 года в Ростов вошли красные отряды. Одной из первых церквей на их пути был храм Всех Святых, где служил отец Константин. Так и остается неизвестным, случайно красноармейцы зашли в эту церковь или они пришли специально за отцом Константином, узнав о его антибольшевистских проповедях.



Отец Константин, находившийся в алтарной, молча вышел к пьяным солдатам и матросам. Его силой выволокли из церкви и подвели к церковной ограде. Священник сумел вырваться и встать напротив своих убийц. Он по-прежнему, не говоря ни слова, смотрел на них. Уверенный спокойный взгляд смутил убийц, они потребовали от него повернуться к ним спиной. Отец Константин отказался и продолжал смотреть палачам в глаза. Тогда кто-то выстрелил из револьвера в лицо священнику. Он упал и красноармейцы стали палить в него из винтовок...



