Ростов-на-Дону станет участником Всероссийской акции в защиту животных





Ростов-на-Дону станет участником Всероссийской акции в защиту животных. Митинги пройдут во многих городах России с 25 марта по 9 апреля.



В донской столице зоозащитники соберутся в парке имени Горького со стороны Большой Садовой с 13:00 до 16:00. Участники акции требуют ужесточения наказания за жестокое обращения с животными и разработки соответствующего федерального закона, сообщает пресс-служба городской администрации.



Акция поможет объединить всех, кто любит животных и переживает за их права, опытных зоозащитников и юристов.



Случаи жестокого обращения с животными случаются в Ростовской области достаточно часто. Недавно в донском регионе псу выбили глаз и выбросили умирать на мороз.