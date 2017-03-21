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Ростов-на-Дону станет участником Всероссийской акции в защиту животных

Ростов-на-Дону станет участником Всероссийской акции в защиту животных

Ростов-на-Дону станет участником Всероссийской акции в защиту животных. Митинги пройдут во многих городах России с 25 марта по 9 апреля.

В донской столице зоозащитники соберутся в парке имени Горького со стороны Большой Садовой с 13:00 до 16:00. Участники акции требуют ужесточения наказания за жестокое обращения с животными и разработки соответствующего федерального закона, сообщает пресс-служба городской администрации.

Акция поможет объединить всех, кто любит животных и переживает за их права, опытных зоозащитников и юристов.

Случаи жестокого обращения с животными случаются в Ростовской области достаточно часто. Недавно в донском регионе псу выбили глаз и выбросили умирать на мороз.

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Гость Владимир

Сегодня, 17:22

Какая акция? Когда стаи бродячих собах перестреляют???

lizafrl

Сегодня, 17:49

Гость Владимир,
Уважаемый Владимир, "стрелять собак" запрещено законом!

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