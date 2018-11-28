Ростов-на-Дону парализовали 8-балльные пробки



Донскую столицу сковали 8-балльные пробки. Заторы есть как в центральных, так и в отдаленных районах города.



В пятницу, 30 ноября, практически намертво стоит центр города. Очень большие заторы наблюдаются на улицах Красноармейской, Большой Садовой, проспектах Буденновском и Ворошиловском. Затруднено движение в Кировском, Университетском переулках, а на площади Гагарина машины едут со скоростью 3 километра в час.



В Пролетарском районе в пробках стоят на Киргизской и Вятской. Скорость движения на некоторых участках не превышает 5 километров в час. На Западном придется постоять на Малиновского и Доватора. Также небольшие заторы наблюдаются на Зоологической.



Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, а также быть предельно внимательными на дорогах.