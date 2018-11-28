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Ростов-на-Дону парализовали 8-балльные пробки

Ростов-на-Дону парализовали 8-балльные пробки
Донскую столицу сковали 8-балльные пробки. Заторы есть как в центральных, так и в отдаленных районах города.

В пятницу, 30 ноября, практически намертво стоит центр города. Очень большие заторы наблюдаются на улицах Красноармейской, Большой Садовой, проспектах Буденновском и Ворошиловском. Затруднено движение в Кировском, Университетском переулках, а на площади Гагарина машины едут со скоростью 3 километра в час.

В Пролетарском районе в пробках стоят на Киргизской и Вятской. Скорость движения на некоторых участках не превышает 5 километров в час. На Западном придется постоять на Малиновского и Доватора. Также небольшие заторы наблюдаются на Зоологической.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, а также быть предельно внимательными на дорогах.

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