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Ростов и Волгоград свяжет прямое авиасообщение

Ростов и Волгоград свяжет прямое авиасообщение
Авиакомпания «Азимут» планирует открыть прямые рейсы из Ростова в Волгоград. Билеты уже поступили в продажу. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

По данным сайта, билет обойдется ростовчанам, как минимум, в 882 рубля. Рейсы из Ростова в Волгодонск начнут обслуживать только осенью – 6 сентября. Полеты будут осуществляться из аэропорта «Платов».

Напомним, что раннее прямые полеты можно было совершить в Сочи, Новосибирск, Казань, Москву, Санкт-Петербург и многие другие города.

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