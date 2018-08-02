Ростов и Волгоград свяжет прямое авиасообщение



Авиакомпания «Азимут» планирует открыть прямые рейсы из Ростова в Волгоград. Билеты уже поступили в продажу. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.



По данным сайта, билет обойдется ростовчанам, как минимум, в 882 рубля. Рейсы из Ростова в Волгодонск начнут обслуживать только осенью – 6 сентября. Полеты будут осуществляться из аэропорта «Платов».



Напомним, что раннее прямые полеты можно было совершить в Сочи, Новосибирск, Казань, Москву, Санкт-Петербург и многие другие города.



