Авторизация

Регистрация


  • USD 66.29
  • EUR 76.83
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростов и Нижнекамск свяжет прямой рейс

Ростов и Нижнекамск свяжет прямой рейс
Getbg.net
Донскую столицу и город Нижнекамск Республики Татарстан свяжет прямой рейс.

По официальной информации компании-перевозчика, самолёты будут летать дважды в неделю - в четверг и воскресенье. Из Ростова рейс будет отправляться в 1:20, прибытие в Нижнекамск - в 3:25. Обратно в донскую столицу самолёт будет вылетать в 4:50 и приземляться в Платове в 7:00.

Продажа билетов начнется с 13 сентября. Сообщается, что самая низкая цена перелёта составит 888 рублей в одну сторону.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.