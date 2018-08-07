Ростов и Нижнекамск свяжет прямой рейс



Getbg.net

Донскую столицу и город Нижнекамск Республики Татарстан свяжет прямой рейс.



По официальной информации компании-перевозчика, самолёты будут летать дважды в неделю - в четверг и воскресенье. Из Ростова рейс будет отправляться в 1:20, прибытие в Нижнекамск - в 3:25. Обратно в донскую столицу самолёт будет вылетать в 4:50 и приземляться в Платове в 7:00.



Продажа билетов начнется с 13 сентября. Сообщается, что самая низкая цена перелёта составит 888 рублей в одну сторону.