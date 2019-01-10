Ростов и Батуми свяжет прямой рейс



Фото: Pvo-info.ru



Летом 2019 года Ростов и грузинский город Батуми может связать прямой рейс. Открытие авиарейса анонсировала компания «Победа». Об этом 14 января сообщил информационный портал «Ростов-Транспорт».



Начало полётов намечено на 6 июня. Планируется, что рейсы будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из Ростова – в 11:35, прибытие в Батуми в 14:05 по местному времени (разница с Москвой – 1 час). Обратный вылет из Батуми в 14:50, прибытие в Ростов – в 15:20.



Расписание к лету ещё может измениться. Билеты пока не продаются.



Сейчас из Ростова в солнечный город-курорт можно добраться на автобусе. Рейсы осуществляются до четырёх раз в неделю.