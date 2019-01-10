Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростов и Батуми свяжет прямой рейс

Ростов и Батуми свяжет прямой рейс
Фото: Pvo-info.ru

Летом 2019 года Ростов и грузинский город Батуми может связать прямой рейс. Открытие авиарейса анонсировала компания «Победа». Об этом 14 января сообщил информационный портал «Ростов-Транспорт».

Начало полётов намечено на 6 июня. Планируется, что рейсы будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из Ростова – в 11:35, прибытие в Батуми в 14:05 по местному времени (разница с Москвой – 1 час). Обратный вылет из Батуми в 14:50, прибытие в Ростов – в 15:20.

Расписание к лету ещё может измениться. Билеты пока не продаются.

Сейчас из Ростова в солнечный город-курорт можно добраться на автобусе. Рейсы осуществляются до четырёх раз в неделю.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.