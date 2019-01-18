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Ростов и Астрахань связал прямой авиарейс

Ростов и Астрахань связал прямой авиарейс
Фото: Bloger-ugra.livejournal.com

Из Астрахани в Ростов открыты прямые рейсы. Полёты осуществляет авиакомпания Utair. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Астраханской области.

Первый рейс прибыл в донскую столицу 21 января. 72-местный самолет вылетел из Астрахани в 13:15. Время в полёте составило два часа. В обратном направлении самолёт вылетает в 15:15.

Рейсы будут совершаться каждые понедельник и четверг. Стоимость билетов при бронировании на сайте компании-перевозчика начинается от 2 585 рублей.

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