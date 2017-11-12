«Ростов гостеприимный» откроет свои двери для производителей и ценителей натуральных продуктов





С 15 по 17 ноября 2017 года пройдёт 20-я межрегиональная продовольственная выставка «Ростов гостеприимный». Крупнейший проект донского региона для специалистов пищевой промышленности и покупателей продуктов питания стал традиционным событием для Донского края. Уникальность экспозиции заключается в том, что она сможет заинтересовать не только ценителей натуральных продуктов, но и производителей, поставщиков, специалистов продуктовой отрасли.



Разделы выставки включают в себя холодильное, пищевое, перерабатывающее, упаковочное, складское оборудование, упаковки, сырьё, напитки и продукты питания.



Каждый год свою продукцию представляют ведущие компании-производители и поставщики продуктов питания, а также крупнейшие российские агрохолдинги, такие как «Юг Руси», «Донские традиции», Азовская кондитерская фабрика, «21-й век», колбасный завод «Темп», «Приосколье-Юг», Армавирский мясоконсервный завод, «Байсад» и другие.







В этом году 6 000 посетителей смогут оценить продукцию компаний из Московской, Ростовской, Воронежской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.



О статусе выставочного проекта говорит то, что именно «Ростов гостеприимный» выбирают площадкой для своих мероприятий различные государственные структуры.



Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также департамент потребительского рынка Ростовской области проведут целый ряд семинаров, в рамках которых каждый желающий сможет узнать всё необходимое о том, как выгодно сбыть продукты и сделать своё производство полностью безопасным; как наладить экспорт и импорт продуктов питания и напитков в РО; каковы тенденции потребительского поведения и динамика цен на продовольственные товары в Ростовской области; какие проблемы могут возникнуть у поставщиков с розничной торговлей и как эффективно их разрешить, а также какое оснащение является наиболее востребованным в донском регионе.



Издательский дом «Крестьянин» предложит обсудить все нюансы производства и сбыта молочной и мясной продукции в Ростовской области.







В заключительный день «Ростова гостеприимного» на территории проекта состоится панельная сессия «Актуальные тенденции на рынке упаковки».



На выставке «Ростов гостеприимный» происходит личное общение специалистов отрасли с профессионалами пищевой промышленности. Все желающие смогут ознакомиться с новинками современных технологий, найти новых поставщиков, завести полезные знакомства. Прямо на территории «ДонЭкспоцентр» можно будет приобрести разнообразные качественные, натуральные молочные, мясные и рыбные продукты, кондитерские, хлебобулочные изделия и многое другое.



Кроме семинаров и круглых столов, посетителей ожидает мастер-класс по выпечке хлебобулочных изделий, конкурс «Продукт года», открытый чемпионат по хлебопечению, а также награждение победителей конкурса «Качественный продукт».







Выставочный проект позволит ростовчанам приобрести экологически чистую продукцию от фермеров и проверенных компаний, а поставщики смогут в короткие сроки установить прямые контакты со значительным количеством специалистов, заинтересованных в розничных и оптовых закупках продуктов питания и напитков.



Для всех желающих на открытой площадке выставки будет работать ярмарка продуктов питания. Посетители смогут принять участие в дегустации разнообразной продукции, узнать о новинках и приобрести понравившиеся товары. Также гостей «ДонЭкспоцентра» ожидают ежедневные конкурсы и розыгрыши.



Выставка будет проходить с 15 по 17 ноября 2017 года ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30, «ДонЭкспоцентр».



Стоимость входа: 50 рублей.



Подробности по телефону: 268-77-78.