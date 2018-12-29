Ростов глазами слепца: недоступная среда и отмена налоговых льгот



В Ростове на проспекте Стачки находится предприятие, где трудятся люди с инвалидностью по зрению. Там есть небольшая библиотека, в которой собраны книги, адаптированные для слепых и слабовидящих. В ней уже четверть века работает Лариса Сурнина. Женщина с грустью вспоминает былые времена, когда люди с инвалидностью могли активно работать и иметь стабильный доход.



В 80-е годы завод был процветающим, в каждом его цехе неустанно шумели станки. За ними стояли слепые и слабовидящие люди и изготавливали электромагнитные пускатели, поворотники для мотоциклов и автомобилей, охранные датчики и прочее. Окружающая среда была адаптирована для людей с инвалидностью. У предприятия были большая территория, свой гараж с автобусами, легковыми автомобилями и грузовиками. Была база отдыха на Зелёном острове.



В злополучные 90-е у фабрики поменялись хозяева. В то время многие крупные предприятия «распилили» и распродали. А небольшой завод на Стачки и вовсе стал гибнуть.



Заказов становилось всё меньше и меньше. Работники стали делать зажимы для штор в виде цветочков, потом крутили пружины. Далее женщины научились вязать крючком мочалки.



- Работал в основном молодые мамы с детьми или бабушки, которые сидели с внуками, - вспоминает Лариса Ивановна.



Незрячие сотрудники работали на дому, так как у них не было возможности каждый день ездить на предприятие. У них в квартирах было оборудование, и машины привозили с завода материалы и заказы.



Больше десяти лет вязали и вязали. В итоге стало понятно, что себестоимость изделий выше, чем их цена на рынке. От мочалок отказались. Тогда уволили ещё часть штата.



- Ну хоть вязать научились, - с грустной улыбкой говорит женщина. - Стали дома изготавливать крючком салфетки и жилетки.



В 2002 году правительство отменило налоговые льготы для предприятий, где 50% персонала — инвалиды. Хозяева производства перестали справляться и с той горсткой сотрудников, что у них осталась. Из огромной территории с цехами работающим остался только один этаж, четвёртый. Сейчас там изготавливают розетки, удлинители и выключатели.



- Никогда слепой человек не думал, что у него не будет зарплаты и он будет сидеть дома без работы. К сожалению, сегодня так и есть. Люди сидят дома, ненужные обществу.



Работники обращались за помощью в областную организацию Всероссийского общества слепых, в Заксобрание. ВОС отправляла письма президенту, чтобы вернули налоговые льготы предприятиям. Но везде отвечали отказом.



- Они говорят: «Вы же трудитесь наравне с другими. Зачем вам льготы? Зарабатывайте».



Сама Лариса Сурнина работает на заводе с 84-го. Сначала трудилась на производстве, потом стала библиотекарем.



- Так весело и хорошо было. Работали кружки самодеятельности, мы общались, обсуждали книги, занимались творчеством. К сожалению, я это всё в прошедшем времени рассказываю. Нам остаётся только самим себе настроение создавать, жить хорошими воспоминаниями.



Женщина сетует на проект «Доступная среда» для инвалидов. В него вкладывается так много денег, но он настолько несовершенен. Например, на набережной сделали специальную ребристую плитку, нарисовали жёлтые полосы, повесили таблички со шрифтом Брайля. Но до набережной-то добраться как-то надо инвалиду. Ещё даже не во всех автобусах есть голосовое озвучивание остановок.

Или таблички со шрифтом Брайля, которые крепят на здания. Если у человека есть остатки зрения, он сориентируется, что перед ним - библиотека или магазин.



- А слепой что, должен к каждому зданию подходить и руками по стенам искать табличку?



Лариса Ивановна не отчаивается, она надеется, что проект будет развиваться и когда-нибудь Ростов станет полностью адаптирован для людей с инвалидностью.