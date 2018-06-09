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«Ростов Арену» сравнили с Ниагарским водопадом: видео

«Ростов Арену» сравнили с Ниагарским водопадом: видео
Новый стадион «Ростов Арену» сравнили с Ниагарским водопадом. В Сети появился ролик-презентация донского стадиона. Запись опубликовали на портале болельщиков ЧМ-2018.

«Высота Ниагарского водопада — 53 метра, а сооружение в донской столице ниже всего лишь на два метра. Особенность стадиона — витражный медиафасад, который составлен из металлоконструкций и стекла», - отмечается в видео.

Местом расположения стадиона был выбран левый берег реки Дон (Левбердон). Цена постройки составила 19,8 млрд рублей. В мае 2018 года на прилегающей к стадиону территории был открыт парк «Левобережный». «Ростов Арена» вмещает 45 тысяч болельщиков.

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