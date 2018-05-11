Российский актер Максим Аверин посетил достопримечательности Таганрога



Российский актер Максим Аверин приехал в Таганрог. 12 мая он дал спектакль и встретился с пациентами городской больницы. Артист поделился своими эмоциями на своей странице в социальной сети.



- Тёплый, солнечный город и очень хорошие люди! - подписал фото Максим - Побывали в Чеховском домике, где родился Антон Павлович. Были возле дома богатого нефтепромышленника Фельдмана, отца великой актрисы Фаины Георгиевны Раневской. Вышли в море.



Во время визита в Таганрог артист дал спектакль в рамках ХII Международного Чеховского книжного фестиваля. Закончилась поездка актера прогулкой на теплоходе.