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Российский актер Максим Аверин посетил достопримечательности Таганрога

Российский актер Максим Аверин посетил достопримечательности Таганрога
Российский актер Максим Аверин приехал в Таганрог. 12 мая он дал спектакль и встретился с пациентами городской больницы. Артист поделился своими эмоциями на своей странице в социальной сети.

- Тёплый, солнечный город и очень хорошие люди! - подписал фото Максим - Побывали в Чеховском домике, где родился Антон Павлович. Были возле дома богатого нефтепромышленника Фельдмана, отца великой актрисы Фаины Георгиевны Раневской. Вышли в море.

Во время визита в Таганрог артист дал спектакль в рамках ХII Международного Чеховского книжного фестиваля. Закончилась поездка актера прогулкой на теплоходе.

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