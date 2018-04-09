Российские патологоанатомы проверят всех





Общественная комиссия Российского общества патологоанатомов проводит выездные проверки производителей реагентов для диагностики онкологии.



В медицине цена неправильного диагноза может быть очень высока, особенно в случае лечения онкологических заболеваний, где цена неверной диагностики – это человеческая жизнь.



В июне прошлого года российские правоохранители задержали в Санкт-Петербурге коммерсанта, который наладил в соседнем Петергофе выпуск некачественных препаратов для диагностики онкологических заболеваний. Самое опасное, что нечистый на руку делец наладил не только производство, но и поставки фальсификата в российские больницы и диспансеры. Следствие по делу продолжается, но есть подозрение, что производитель фальсификата продолжает свою деятельность и поныне, сообщает «Российская газета».



Врачи-онкологи знают, что в первую очередь не только от квалификации врача, но и от качества препарата для диагностики зависит, сможет ли доктор обнаружить заболевание на ранней стадии и назначить эффективное лечение, которое поможет пациенту побороть опасный недуг.



После случая с производителем из Петергофа, который попался на фальсификате, Российское общество патологоанатомов (РОП) сформировало Общественную комиссию, поставив перед ней задачу провести выездные проверки компаний, специализирующихся на производстве препаратов для диагностики онкологических заболеваний.



РОП обратилось к отечественным компаниям с настоятельной просьбой – разрешить членам Общественной комиссии посетить производство для проверки качества продукции.



Общественная комиссия РОП включает отечественных специалистов в области патологоанатомии – главный внештатный патологоанатом Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Федор Забозлаев, врач-патологоанатом московской ДКГБ № 13 им. Н. Ф. Филатова Наталья Корчагина, главврач Воронежского патологоанатомического бюро Ирина Шапошникова, главный внештатный специалист-патологоанатом Департамента здравоохранения Тульской области Андрей Лосев.



Глава Общественной комиссии Андрей Лосев приводит пример, когда уже знакомая нам компания из Петергофа поставила Тульской областной клинической больнице фальсифицированный препарат для гистологических исследований на онкологию. Фальшивку разоблачили, больница подала на недобросовестного производителя в суд и выиграла. Но настоящая цена подобных случаев – это упущенное время, которое врачи могли бы потратить на лечение.



Ведь самое страшное – когда из-за неверного диагноза упущено драгоценное время, которое человек мог бы потратить на лечение. Иногда о таких случаях благодаря телевидению узнает вся Россия – мы помним, как во время прямой линии с Владимиром Путиным в июне 2017 года к президенту дозвонилась Дарья Старикова из города Апатиты (Мурманская область).



Дарья рассказала, как из-за неверно поставленного врачом диагноза упустила время на лечение онкологического заболевания. А когда врачи все-таки диагностировали болезнь, оказалось, что у нее уже четвертая стадия рака. Впрочем, сама Дарья использовала личный пример главным образом для того, чтобы рассказать президенту о неудовлетворительном состоянии здравоохранения в родной Мурманской области.



Недавно Общественная комиссия РОП побывала в Санкт-Петербурге, где проверила две компании, не обнаружив никаких претензий к качеству их продукции. А вот на территорию того самого производителя из Петергофа членов Общественной комиссии во главе с Андреем Лосевым не пустили – администрация предприятия закрыла ворота, а по телефону согласилась пустить выездную проверку не раньше мая.



Уклоняется от общения и компания-производитель из Ростова-на-Дону, куда Общественная комиссия после Санкт-Петербурга планировала направиться с выездной проверкой.



В целом в России работают около 20 производителей, выпускающих реагенты для диагностики онкологических заболеваний. Общественная комиссия РОП планирует посетить все предприятия с выездными проверками, а по итогам инспектирования составить подробный отчет, который направит в Национальную медицинскую палату и Росздравнадзор.