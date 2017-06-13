Роспотребнадзор забраковал водоёмы для купания в Ростовской области





В большинстве водоёмов Ростовской области не рекомендуется купаться. Вода в зонах рекреаций не соответствует по ряду показателей.



Результаты лабораторных исследований показали, что в Ростове, Азове, Неклиновском, Орловском, Пролетарском, Белокалитвинском районах качество воды в зонах для купания не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В Каменске-Шахтинском, Милютинском, Морозовском районах вода не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.



Также, по данным мониторинга, безопасными признаны водоёмы в Миллеровском, Чертковском, Цимлянском, Семикаракорском, Константиновском, Красносулинском, Дубовском районах.

- Отбор проб воды из водоёмов области на микробиологические показатели проводится ежедегодно с мая по октябрь, - сообщили в ведомстве.

