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Роспотребнадзор забраковал водоёмы для купания в Ростовской области

Роспотребнадзор забраковал водоёмы для купания в Ростовской области

В большинстве водоёмов Ростовской области не рекомендуется купаться. Вода в зонах рекреаций не соответствует по ряду показателей.

Результаты лабораторных исследований показали, что в Ростове, Азове, Неклиновском, Орловском, Пролетарском, Белокалитвинском районах качество воды в зонах для купания не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В Каменске-Шахтинском, Милютинском, Морозовском районах вода не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.

Также, по данным мониторинга, безопасными признаны водоёмы в Миллеровском, Чертковском, Цимлянском, Семикаракорском, Константиновском, Красносулинском, Дубовском районах.
- Отбор проб воды из водоёмов области на микробиологические показатели проводится ежедегодно с мая по октябрь, - сообщили в ведомстве.

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