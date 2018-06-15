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Росавиация начала проверку инцидента с самолетом с футболистами Саудовской Аравии на борту при посадке в Ростове

Росавиация начала проверку инцидента с самолетом с футболистами Саудовской Аравии на борту при посадке в Ростове
Самолет А-319 авиакомпании «Россия», перевозивший сборную по футболу Саудовской Аравии, благополучно приземлился в Ростове 18 июня в 21:03. Аэробус выполнял рейс из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта «Росавиация».

По информации ведомства, посадка прошла в штатном режиме. Никакие аварийные процедуры экипажем не применялись. Как пояснили в Росавиации, при заходе на посадку произошла нештатная ситуация в одном из двух маршевых двигателей, сопровождавшаяся выбросом пламени из реактивного сопла двигателя. Напомним, что именно эту вспышку под крылом самолёта и заметили пассажиры.

При этом, члены экипажа пояснили, изменений параметров работы двигателя, требовавших его отключения, на приборах не отмечалось. Сигнализация о пожаре двигателя не срабатывала, система пожаротушения двигателя не применялась ни в автоматическом ни в ручном режиме. В агентстве добавили, что безопасности полёта ничего не угрожало. Тем не менее, по данному факту начато расследование.
- Данное событие по классификации, принятой в Международной организации гражданской авиации и в гражданской авиации России рассматривается как «инцидент» и подлежит расследованию, - заключили в Росавиации.

Федеральное агентство проведёт расследование обстоятельств и причин ЧП с участием всех заинтересованных сторон, включая разработчика и изготовителя двигателя.

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