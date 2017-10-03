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Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра RockestraLive прозвучат в Ростове

Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра RockestraLive прозвучат в Ростове
13 октября в ДК «Ростсельмаш» симфонический оркестр RockestraLive впервые представит обширную концертную программу всем любителям рок-музыки.

Осенью 2017 года ребята приезжают в Ростов-на-Дону, чтобы наполнить зал драйвом и энергией рока, сочетающимися с торжественностью и возвышенностью симфонической музыки. В программе - взрывные Green Day, System of a Down и Korn, легендарные Red Hot Chili Peppers, Radiohead и Oasis, мелодичные Muse, Linkin Park, 30 Seconds To Mars и многие другие.

Концерт не оставит равнодушными как поклонники рока, так и любителей академической классики. Скрипки, трубы, виолончели зазвучат по-иному, гармонично сливаясь с бас-гитарой и барабанами. Ростовчане услышат рок-хиты в исполнении симфонического оркестра и хиты мирового рока в классической обработке.

RockestraLive – это молодой и энергичный оркестр, успевший зарекомендовать себя среди слушателей альтернативной музыки. Музыканты посетили множество городов России, где подарили своим зрителям незабываемые эмоции, своей музыкой унося слушателей на концерты мировых рок-гигантов.

Оркестр успел выступить на многих российских площадках, в том числе и на главной сцене страны, - в Кремлёвском дворце.

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