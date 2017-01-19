Родственники сбитого насмерть в Москве дончанина требуют арестовать имущество владельца «Мерседеса»



Родственники сбитого насмерть в Москве 27-летнего дончанина Юрия Карпова требуют арестовать имущество владельца «Мерседеса». В настоящее время водитель и владелец иномарки объявлены в международный розыск.



Семья уроженца Новочеркасска обратилась с ходатайством наложить арест на имущество сбежавших водителя Александра Ломова, совершившего наезд на парня, и владельца автомобиля Карена Губасаряна. Близкие Юрия считают, что преступление должно повлечь за собой возмещение морального вреда. Речь идет о больших суммах и чтобы их взыскать, законом предусмотрены меры по наложению ареста на имущество подозреваемого.



Между тем, друзья погибшего рассказывают, что расследование смертельного ДТП стоит на месте. При этом они отмечают, что всю самую важную информацию, вплоть до установления личности водителя «Мерседеса», им приходилось добывать самим.

- С самого начала следственные органы не проявляли рвения в расследовании этого дела. Об этом говорит и тот факт, что водитель был объявлен в розыск только 21 декабря, спустя восемь дней после убийства, - рассказал Rostov.ru друг погибшего Юрия Карпова Александр.



Александр Ломов



Близкие подозревают, что это было сделано, чтобы дать возможность подозреваемым уехать заграницу. В настоящее время они заочно арестованы.



С момента трагедии прошло больше месяца, но люди, виновные в гибели Юрия Карпова до сих пор на свободе. Также неизвестно понес ли наказание полицейский, который проводил допрос владельца автомобиля и отпустил его, дав возможность скрыться. При этом фото убийцы было опубликовано только 20 декабря, спустя 7 дней после гибели молодого человека. В тот же день товарищам Юрия удалось узнать его имя и фамилию.

- Если бы это сделано было раньше, возможно преступник был бы уже найден, - говорят друзья Юрия.



Проводя свое расследования, родные и друзья погибшего выяснили, что Ломов уехал за границу в тот же день, когда его объявили в федеральный розыск. Это дает основание предположить, что он был прекрасно осведомлен о ходе расследования.



Карен Губасарян



Напомним, авария произошла 13 декабря на улице Бауманской в Москве. Черный «Мерседес» двигался с большой скоростью, его занесло на дороге, он выехал на тротуар и сбил пешехода.



Водитель иномарки сначала вышел из машины, подошел к погибшему, но вскоре скрылся с места происшествия, несмотря на то, что его пытались задержать очевидцы ДТП. Позже стало известно, что владельцем иномарки является некий Карен Губасарян. На допросе мужчина заявил, что не знает человека, который управлял его машиной в момент аварии.



ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на здании. Однако изначально в полицейских документах она не фигурировала. В графе просмотренные видеокамеры стоял ноль. И только после того, как запись попала к журналистам, полицейские подтвердили ее наличие.



В субботу, 21 января, исполнится 40 дней со дня смерти Юрия Карпова. Молодой человек был аспирантом в Государственном университете управления и готовился защитить кандидатскую степень в области экономики, работал старшим инженером в институте энергопроектов. Дончанин был активным фанатом футбольного клуба «Ростсельмаш».