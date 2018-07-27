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Родственники ростовского летчика Ярошенко навестят его в тюрьме США

Родственники ростовского летчика Ярошенко навестят его в тюрьме США
Семья летчика из Ростова Константина Ярошенко поедет в США, чтобы навестить осужденного родственника. Информация стала известна от адвоката заключенного Алексея Тарасова. Родные не видели Константина семь лет.
- В ближайшее время Константин встретится с женой Викторией и дочерью Екатериной. Визит планируется на 14 августа, - рассказал юрист агентству ТАСС.

Жена и дочь Ярошенко отправятся в тюрьму в Данбери в штате Коннектикут. Напомним, что в мае 2010 года ростовчанин Константин Ярошенко был арестован в Либерии спецслужбами США. Его обвинили в подготовке сговора с целью доставить крупную партию наркотиков на территорию Америки. 7 сентября 2011 года суд США приговорил ростовчанина к 20 годам лишения свободы.

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