Родственники ростовского летчика Ярошенко навестят его в тюрьме США



Семья летчика из Ростова Константина Ярошенко поедет в США, чтобы навестить осужденного родственника. Информация стала известна от адвоката заключенного Алексея Тарасова. Родные не видели Константина семь лет.

- В ближайшее время Константин встретится с женой Викторией и дочерью Екатериной. Визит планируется на 14 августа, - рассказал юрист агентству ТАСС.



Жена и дочь Ярошенко отправятся в тюрьму в Данбери в штате Коннектикут. Напомним, что в мае 2010 года ростовчанин Константин Ярошенко был арестован в Либерии спецслужбами США. Его обвинили в подготовке сговора с целью доставить крупную партию наркотиков на территорию Америки. 7 сентября 2011 года суд США приговорил ростовчанина к 20 годам лишения свободы.