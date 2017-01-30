Родственники разыскивают 30-летнего жителя Ростовской области, пропавшего в начале января





Родственники разыскивают 30-летнего жителя станицы Милютинской Александра Кузнецова. Последний раз мужчина выходил на связь с близкими 8 января. В это время он находился в Краснодарском крае.



Родственники дончанина обратились в полицию. В донском главке сообщили приметы разыскиваемого мужчины. На вид ему 30-35 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, шрам на левой стороне подбородка. Из особых примет - на левой руке отсутствуют два пальца (мизинец и безымянный).



Александр Кузнецов был одет в чёрную болоньевую куртку, чёрную шапку и чёрные

полуботинки.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится житель Ростовской области или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 89-2-16-03, 8 (928) 779-99-08 или 02.