Авторизация

Регистрация
  • USD 60.16
  • EUR 64.43
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

Родственники разыскивают 30-летнего жителя Ростовской области, пропавшего в начале января

Родственники разыскивают 30-летнего жителя Ростовской области, пропавшего в начале января

Родственники разыскивают 30-летнего жителя станицы Милютинской Александра Кузнецова. Последний раз мужчина выходил на связь с близкими 8 января. В это время он находился в Краснодарском крае.

Родственники дончанина обратились в полицию. В донском главке сообщили приметы разыскиваемого мужчины. На вид ему 30-35 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, шрам на левой стороне подбородка. Из особых примет - на левой руке отсутствуют два пальца (мизинец и безымянный).

Александр Кузнецов был одет в чёрную болоньевую куртку, чёрную шапку и чёрные
полуботинки.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится житель Ростовской области или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 89-2-16-03, 8 (928) 779-99-08 или 02.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!