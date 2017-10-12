Родственники похоронили погибшего под колесами «Ауди Р8» ростовчанина



Родственники похоронили погибшего под колесами «Ауди Р8» ростовчанина. 14 октября близкие попрощались с 32-летним Александром Шамовым. Семья погибшего намерена добиться справедливости и наказать 29-летнюю стритрейсершу. Стоит отметить, что девушка десятки раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.



Напомним, ДТП, унесшее жизнь Александра, случилось в ночь с 11 на 12 октября на проспекте Шолохова. Девушка-водитель на спорткаре на огромной скорости сбила пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.



13 октября в отношении автомобилистки было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».