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Родственники похоронили погибшего под колесами «Ауди Р8» ростовчанина

Родственники похоронили погибшего под колесами «Ауди Р8» ростовчанина
Родственники похоронили погибшего под колесами «Ауди Р8» ростовчанина. 14 октября близкие попрощались с 32-летним Александром Шамовым. Семья погибшего намерена добиться справедливости и наказать 29-летнюю стритрейсершу. Стоит отметить, что девушка десятки раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

Напомним, ДТП, унесшее жизнь Александра, случилось в ночь с 11 на 12 октября на проспекте Шолохова. Девушка-водитель на спорткаре на огромной скорости сбила пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

13 октября в отношении автомобилистки было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

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