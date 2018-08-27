Родственники Анастасии Костенко перебрались из Ростовской области в московский особняк Тарасова





Родные Анастасии Костенко перебрались из города Сальска Ростовской области в столицу. Родственники дончанки поселились в особняке её мужа – футболиста Дмитрия Тарасова.



Судя по странице младшей сестры Анастасии в соцсети, семья модели находится в гостях в Москве с середины июля. С этих пор 14-летняя Диана Костенко публикует фотографии только из столицы, а снимки «старой жизни» она удалила.



Отметим, что ни сама Анастасия, ни её супруг о пребывании родственников в их доме ничего не рассказывают. Возможно, молодые родители решили не выставлять напоказ жизнь внутри их дома. Хотя на них это совсем не похоже, ведь пара опубликовала в соцсети даже моменты родов дочки.