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Родственники Анастасии Костенко перебрались из Ростовской области в московский особняк Тарасова

Родственники Анастасии Костенко перебрались из Ростовской области в московский особняк Тарасова

Родные Анастасии Костенко перебрались из города Сальска Ростовской области в столицу. Родственники дончанки поселились в особняке её мужа – футболиста Дмитрия Тарасова.

Судя по странице младшей сестры Анастасии в соцсети, семья модели находится в гостях в Москве с середины июля. С этих пор 14-летняя Диана Костенко публикует фотографии только из столицы, а снимки «старой жизни» она удалила.

Отметим, что ни сама Анастасия, ни её супруг о пребывании родственников в их доме ничего не рассказывают. Возможно, молодые родители решили не выставлять напоказ жизнь внутри их дома. Хотя на них это совсем не похоже, ведь пара опубликовала в соцсети даже моменты родов дочки.

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