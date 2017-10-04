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Родных пенсионера, потерявшего память, разыскивают в Ростове

Родных пенсионера, потерявшего память, разыскивают в Ростове

Родных пенсионера, потерявшего память, разыскивают в Ростове. Мужчина помнит только свои имя и фамилию: Вячеслав Жбанов (Жданов). Сейчас он находится в одной из городских больниц, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

На вид пенсионеру - 65-70 лет, у него седые, вьющиеся волосы. Мужчина одет в рубашку в клетку, пиджак и тёмные брюки, также он носит кепку и очки.

Всех, кто знает Вячеслава, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52.

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