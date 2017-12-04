Родных мальчика, на глазах у которого мать зарезала сожителя, ищут в Ростовской области



Родственников малыша, на глазах у которого мать зарезала сожителя, разыскивают в Ростовской области. Сейчас четырехлетний Вова находится в детском отделении ЦРБ в Семикаракорске.



Судьба послала мальчику множество испытаний, но самую страшную трагедию он пережил 24 ноября. На глазах ребенка родная мама зарезала своего гражданского супруга и была задержана. Теперь Вова находится в больнице и ждет когда, кого-то из немногочисленных родственников его навестит. Сестра его матери скончалась около десяти лет назад, а бабушки и дедушки живут за пределами донского региона. По всей видимости, мальчику придется отправиться детский дом.



Малышу уже приходилось жить в интернате. Вскоре после его рождения у матери Вовы диагностировали туберкулез и отправили ее на лечение. Мальчик воспитывался в детдоме все это время. Сейчас он снова может вернуться под опеку государства. Кроха пережил большой стресс, но не потерял надежду и веру в людей. Малыш улыбается новым знакомым и представляется Вовкой-морковкой. Мальчик активно общается с детьми в палате.



По словам одной из пациенток медучреждения, у Вовы плохая одежда и совсем мало игрушек. Тем не менее ребенок никогда не унывает и радуется мелочам.



- Подобного жизнелюбия, доброты и искренности практически невозможно найти сейчас даже среди его сверстников, - поделилась женщина. - Вова очень милый и славный мальчик.



Многие жители Семикаракорскане остались равнодушными к судьбе малыша. Горожане собирают ему игрушки и одежду, пытаясь подбодрить Вову, пережившего столько несчастий.