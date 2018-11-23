Родные разыскивают пропавшего на Дону мужчину



В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести жителя Луганской области. Последний раз Михаил Держак связывался с семьей в начале октября.



Известно, что мужчина уехал на заработки в Аксай. По телефону он 3 октября сказал родным, что будет стараться звонить почаще. Однако с тех пор связь с ним прервалась. Телефон, с которого Михаил совершал последний звонок, больше не отвечал.



Близкие надеялись, что Михаил вернётся домой, когда у него истечет срок действия документов для легального пребывания в России. Но этого не произошло.



Где мужчина работал – неизвестно. Последний раз его видели в городе Аксае.



Его рост - примерно 187 сантиметров, на вид ему - 35-37 лет. Телосложение худощавое, волосы светло-каштановые.



Если вам что-то известно о местонахождении Михаила Держака, сообщите, пожалуйста, по телефону: +3-807-210-443-44 (Viber и WatsApp).