Родители погибшего на стройке «Ростов- Арены» парня просят 8 млн. руб. компенсации





Родители погибшего на стройке «Ростов- Арены» парня просят 8 млн. руб. компенсации. 20-летний Ахмад был кормильцем и опорой всей семьи.



Ахмад Таиров был родом из поселка Задонский Багаевского района. Там сейчас живут и его родители. Его мама Зухре 40 лет. Она инвалид второй группы, страдает астмой и с трудом передвигается по дому из-за проблем с ногами и позвоночником. Его отцу Мухаммеду 47 лет, он не работает и ухаживает за женой. Ахмад закончил учебу в Новочеркасском машиностроительном колледже и начал зарабатывать на жизнь самостоятельно, успевая материально помогать и своей семье.

- Ахмад сначала пошел работать на стройку электриком, - рассказал порталу DonDay.ru двоюродный брат погибшего парня Шакир. - А затем он смог получить работу на стройке «Ростов-Арены». Он так радовался и гордился этим! «Внукам буду рассказывать, что строил такую красоту!», - говорил он.



Зарплата на стройке «Арены» была выше, чем на прежней работе. Он помогал родителям, делал все, чтобы они ни в чем не нуждались.

Трагедия произошла 2 февраля. Ахмад Таиров осматривал электрощиты на наличие дефектов. Парень проходил мимо 12 сектора строящегося стадиона, когда на него упала 25-килограммовая металлическая фасадная конструкция. Стальная панель пробила Ахмаду каску. Он получил тяжелую травму головы. Кости черепа сильно повредились и сдавили головной мозг. Молодого человека отвезли в больницу.

- Мы поехали вслед за медиками,- рассказал мастер погибшего Ильдар Сардаров.- Ахмада обследовали и срочно прооперировали. Операция длилась около 7 часов. Но, не смотря на все усилия врачей, на следующий день утром он умер. Все затраты на медикаменты, а затем на похороны взял на себя руководитель организации в которой работал Ахмад.



Коллеги погибшего парня вспоминают его как ответственного и очень пунктуального работника. Он трудился, чтобы заработать денег, жениться, купить автомобиль и построить дом. В апреле ему бы исполнился 21 год.



На стройке «Ростов-Арены» работают сотни рабочих и десятки строительных компаний. Ахмад Таиров работал в ООО «ЭДС-РСТ». Металлическую панель с высоты 20 метров уронили работники ООО «Строй капитал». После случившегося эти же работники просто сбежали с места происшествия и не попытались оказать никакой помощи. Руководство ООО «Стройкапитал» категорически отказывается признавать свою ответственность за происшедшее, утверждает, что они не нарушали технику безопасности. Погибший сам виноват в том, что оказался под упавшей плитой.



По словам очевидцев, участок, над которым велись работы и перемещали тяжелые конструкции, не был огорожен. Сигнальную ленту натянули уже после смерти Ахмада, хотя руководство ООО «Строй капитал» утвержадает обратное. Отсутствие ленты прекрасно видно на фотографии с места происшествия.



Адвокат Анатолий Мясников будет защищать интересы семьи и строительной компании «ЭДС-РСТ», в которой работал Ахмад. Он уверен, что ООО «Строй капитал» должен понести ответственность за гибель молодого человека и заплатить компенсацию 8 млн. руб. Конечно, это будет слабым утешением семье парня. Но гибель рабочего не должна сойти с рук тем, кто отвечает за безопасность людей на стройке.



Слева на фото - Ахмад Таиров, справа - Шакир Таиров



