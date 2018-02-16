Родители мёртвой девочки, обнаруженной под Новочеркасском, не были местными жителями





Родители двухлетней девочки, чьё тело обнаружили в октябре 2017 года под Новочеркасском, не были местными жителями. К такому выводу пришли правоохранители во время расследования, пишет DonDay.ru.



Источник издания считает, что, исходя из имеющейся информации, родители специально привезли тело девочки в станицу Кривянскую, чтобы похоронить. В ходе расследования установить их личности не удалось. Родители малышки могут находиться в любом регионе страны или за её пределами. Не исключено, что они приехали в Ростовскую область из Украины.



Кроме того, остаётся неизвестной причина смерти ребёнка. Когда тело обнаружили, на нём уже имелись сильные гнилостные изменения. При этом следов насильственной смерти эксперты не обнаружили. Почему родители не похоронили девочку на кладбище, остаётся только догадываться.



Напомним, мумифицированное тело малышки было найдено 22 октября на окраине станицы Кривянской. Девочка была похоронена в самодельном гробу около двух лет назад.