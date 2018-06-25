Родители девочки, пропавшей в Шахтах, могут быть причастны к её исчезновению





Близких родственников пропавшей в Шахтах 11-летней девочки допрашивают следователи. По информации источника, родители Тани Назаренко могут быть причастны к её исчезновению.



По словам соседей, мать девочки-инвалида злоупотребляла алкоголем. При этом женщина проживала вместе с пятью своими детьми. Отец из семьи ушёл около года назад.

В донском Следкоме подтвердили, что в настоящее время опрашиваются близкие родственники пропавшего ребенка.

- В настоящее время следователи детально опрашивают родителей и близких родственников девочки. На данный момент именно их пояснения могут пролить свет на ситуацию и найти ответы на вопросы, как она могла пропасть из квартиры, где проживала, когда в силу состояния своего здоровья была лишена возможности передвигаться без посторонней помощи, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.



Кроме того, в квартире, где жила Таня Назаренко, криминалисты с помощью спецоборудования проводят следственные действия.



Напомним, по словам родителей, Таня самостоятельно ушла из дома около двух часов ночи 25 июня. Как рассказала мама, девочка проснулась посреди ночи и вышла из квартиры, воспользовавшись тем, что дверь забыли запереть.

Как стало известно, пару лет назад в семье умер старший сын. Об обстоятельствах его смерти ничего не известно.