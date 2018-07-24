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Режиссер Валерий Тодоровский снимет «Одессу» в Таганроге

Режиссер Валерий Тодоровский снимет «Одессу» в Таганроге

В Таганроге пройдут съёмки фильма под названием «Одесса». Режиссёр картины - Валерий Тодоровский, а главную роль исполнит Леонид Ярмольник.

Как сообщает на своей странице в социальных сетях сценарист и продюсер Ольга Володина, работа над проектом уже началась. Фильм основан на детских воспоминаниях Тодоровского о жизни в Одессе.

Картина расскажет о жизни одесситов в 70-х годах прошлого века. Тогда Одессу на неделю закрыли из-за эпидемии холеры. Ни въехать в город, ни выехать из него не мог никто. Его отгородили от всего мира, иногородних поместили в резервацию, а сам город полностью остался в распоряжении жителей. Главный герой фильма, которого исполнит Леонид Ярмольник, по сюжету приезжает в это время в город с сыном.

Основной сюжет картины снимут в павильонах «Мосфильма», а побережье Черного моря - в Таганроге, Бухаресте, Сочи и Анапе. Напомним, что Таганрог нередко выбирают как площадку для съемки фильмов. Недавно там снимали картины «Инкубатор» и «Смотритель маяка».

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