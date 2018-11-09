Режиссёр и музыкант из Ростовской области стали «Мужчинами года»



Ростовчанин Кирилл Серебренников и таганрожец Роман Билык стали «Мужчинами года» по версии журнала «Гламур».



Среди претендентов на получение престижной премии также были Константин Хабенский, Александр Овечкин и Егор Крид. Однако читатели проголосовали за солиста группы «Звери» и режиссера нашумевшего фильма «Лето». К слову, именно за эту картину звёзды были номинированы на премию. Кирилл Серебренников - за режиссерскую работу, а Роман Билык – за актёрскую.



Это был дебют в кино известного певца. Он не только сыграл роль легендарного музыканта Майка Науменко, но и написал музыку к фильму.

Впервые «Лето» показали в Каннах. За лучший саундрек он был удостоен специального приза.



