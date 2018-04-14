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Режим высокой пожароопасности объявлен в Ростове

Режим высокой пожароопасности объявлен в Ростове

В Ростове с начала и до середины недели объявлена высокая пожарная опасность – 4-го класса.

С введением данного режима запрещено разводить костры, разжигать мангалы на траве, в лесу, вблизи строений и деревьев, оставлять непотушенными угли и мусор после отдыха. Также запрещается сжигать сухую траву и мусор в лесу, на улицах, придомовых территориях, на дачных участках, выжигать сухую траву на полях и камыш по берегам водоемов.

Жителей Ростова также просят убрать с открытых площадок ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами. Кроме того, ростовчанам напоминают, что нельзя оставлять в траве бутылки и битое стекло, которые могут послужить линзой для фокусировки солнечных лучей, что приведет к самовозгоранию сухой травы или мусора.

При обнаружении пожара следует сообщить по номерам: «101» или «112».

Добавим, что с началом весны в Ростове и области уже произошло несколько крупных ландшафтных пожаров. В начале апреля крупное возгорание камыша случилось в Аксайском районе. Тогда выгорело 450 квадратных метров сухой растительности. Несколько раз трава горела на Левом берегу Дона, а 7 апреля ландшафтный пожар вплотную подошёл к домам жилого комплекса «Голубые ели» на улице Вересаева.

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