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Рэпер выступит вместо запрещённой Чичериной на Фестивале болельщиков в Ростове

Рэпер выступит вместо запрещённой Чичериной на Фестивале болельщиков в Ростове
В Ростове на Фестивале болельщиков вместо запрещённой ФИФА Юлии Чичериной выступит артист совершенного иного жанра. Рок-музыканта в программе заменит рэпер лейбла Black Star MC Doni. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Выступление артиста запланировано на 15 июня.

Напомним, накануне чемпионата мира певица Юлия Чичерина, которая должна была выступать в Ростове, получила письмо от представителей ФИФА. Ей сообщили, что её концерт в донской столице отменен. Организаторы объяснили отказ наличием в ее репертуаре песен военной тематики. По мнению ФИФА, Чичерина ассоциируется у слушателей с боевыми действиями на юго-востоке Украины. Сама Юля считает, что оказалась под запретом из-за выступлений на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Добавим, что открытие Фестиваля болельщиков в Ростове состоялось в 17 часов на Театральной площади. Ведущими мероприятия стали актёр и телеведущий Оскар Кучера и ведущая Ирина Полякова. Праздничное открытие завершится выступлением группы IOWA и салютом в 22.30.

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