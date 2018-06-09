Рэпер выступит вместо запрещённой Чичериной на Фестивале болельщиков в Ростове



В Ростове на Фестивале болельщиков вместо запрещённой ФИФА Юлии Чичериной выступит артист совершенного иного жанра. Рок-музыканта в программе заменит рэпер лейбла Black Star MC Doni. Об этом сообщили организаторы фестиваля.



Выступление артиста запланировано на 15 июня.



Напомним, накануне чемпионата мира певица Юлия Чичерина, которая должна была выступать в Ростове, получила письмо от представителей ФИФА. Ей сообщили, что её концерт в донской столице отменен. Организаторы объяснили отказ наличием в ее репертуаре песен военной тематики. По мнению ФИФА, Чичерина ассоциируется у слушателей с боевыми действиями на юго-востоке Украины. Сама Юля считает, что оказалась под запретом из-за выступлений на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.



Добавим, что открытие Фестиваля болельщиков в Ростове состоялось в 17 часов на Театральной площади. Ведущими мероприятия стали актёр и телеведущий Оскар Кучера и ведущая Ирина Полякова. Праздничное открытие завершится выступлением группы IOWA и салютом в 22.30.